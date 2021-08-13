كندا – تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على الأسترالي جيمس داكورث بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن نجم التنس الروسي البالغ 25 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة و9 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في دور الثمانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، البولندي هوبرت هوركاتش الفائز بدوره على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-7 و6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru