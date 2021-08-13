ليبيا – أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي الخميس عن الشروع في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، بعد توقيع عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال أمراض القلب في كل من قسم أمراض القلب في مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز أمراض القلب بنغازي، وقسم أمراض القلب بمركز مصراته، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي.
وزارة الصحة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب (الكبار والأطفال)، بحيث لا يتكفل المواطن مصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج مجانية العلاج.
وأوضح الوزير بأن هذه المشاركة هي المشاركة الحقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
كما قام الزناتي بزيارة إلى مركز العزل والفلترة بالمستشفى، للوقوف على الاحتياجات حيث أن عدد المرضى بالقسم بلغ مرضى فقط.
وفي ختام الجولة، زار الزناتي مصانع الأكسجين بالمستشفى، للوقوف على مخزون الأكسجين، ولأول مرة تعمل ثلاث وحدات متكاملة في احد مصانع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي.
وشدد على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك مادة الأكسجين.
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