العراق – ذكر مصدر أمني عراقي أن مجهولين سرقوا أبراج نقل التيار الكهربائي جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “مجهولين قاموا بسرقة حديد أبراج الطاقة الكهربائية في خط بسماية تجار 132/ك.ف جنوب شرق بغداد”.

من جهته، أفاد مصدر أمني آخر بأن أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، استهدف بعبوة ناسفة.

وقال إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة برجا لنقل الطاقة الكهربائية ضمن قرية نديم الكناطر في قضاء الطارمية شمال بغداد”.

يذكر، أن شبكة أبراج الطاقة الكهربائية في العراق تشهد حملة تخريبية واسعة تستهدفها بالتفجير والسرقة.

المصدر: RT