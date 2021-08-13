ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري قيام المصرف المركزي بتغذية حسابات المصارف التجارية بقيمة 10 مليارات دينار.

العكاري أوضح في تصريحات صحفية نقلها عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الخطوة ستسهم في تغطية الطلب لزبائن المصارف، ومن شأنها توفير غطاء من السيولة النقدية وقبول صكوك المقاصة.

وأشار العكاري إلى أن القطاع المصرفي في طريقه إلى الاستقرار، وأن الأسابيع الماضية شهدت تطورًا مهمًا في حل بعض الإشكاليات، داعيًا الجميع إلى استخدام أداوت الدفع الإلكتروني.