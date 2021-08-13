الكشف عن الجوائز المالية للرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو

الكشف عن الجوائز المالية للرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو

روسيا – أقر مجلس الوزراء الروسي اليوم الجمعة المكافأة المالية التي ستقدم للرياضيين الروس المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها العاصمة طوكيو مؤخرا.

وسيحصل الرياضيون الروس الذين توجوا بالميدالية الذهبية في طوكيو على 4 ملايين روبل (55 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميداليات الفضية على 2.5 مليون روبل (34 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميدالية البروزنزية على 1.7 مليون روبل (23 ألف دولار تقريبا).

وستمنح جوائز مالية مماثلة للرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيصعدون على منصة التتويج خلال دورة الألعاب البارلمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو بالفترة بين 24 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.

ويأتي قرار منح الأبطال الأولمبيين الروس جوائز مالية بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لتكريمهم بأسمى الأوسمة في البلاد، كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 “طوكيو 2020” التي أقيمت بالفترة بين 23 يوليو الماضي والثامن من أغسطس الجاري، برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

المصدر: rsport.ria.ru