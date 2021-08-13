أفغانستان – أفادت وسائل إعلام بأن حلف الناتو سيعقد اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤولين تأكيدهم أن ممثلين عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي سيجتمعون اليوم لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.

وأوضحت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر أمني أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الإجراءات بين أعضاء الحلف على المستوى الوطني لتقليص عدد الموظفين في سفاراتهم في أفغانستان.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة حركة “طالبان”، حسب آخر المعطيات، على مراكز 18 من أصل الولايات الأفغانية الـ34 خلال الأيام الأخيرة واستمرار تقدمها، مع انسحاب قوات الناتو من البلاد.

وطلبت الولايات المتحدة أمس من مواطنيها المتواجدين في أفغانستان مغادرة هذا البلد فورا.

في الوقت نفسه، أعلن البنتاغون عن إرساله نحو ثلاثة آلاف جندي إضافيين إلى أفغانستان في غضون 48 ساعة للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من البلاد.

المصدر: “فرانس برس” + “رويترز”