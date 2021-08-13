الولايات المتحدة – أعلن مؤسس شركة “مايكروسوفت” الملياردير الأمريكي بيل غيتس، أن مؤسسة Breakthrough Energy التابعة له سترصد 1.5 مليار دولار لمشاريع مكافحة التغير المناخي في العالم.

ومن المتوقع تخصيص تلك الأموال لدعم المشاريع المشتركة مع السلطات الأمريكية لتطوير تقنيات تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد غيتس في تصريح لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه في حال مصادقة الكونغرس الأمريكي على خطة تطوير البنية التحتية بإجمالي 1.2 تريليون دولار وتتضمن مشاريع لمحاربة التغير المناخي، ستنفق مؤسسة Breakthrough Energy للطاقة 1.5 مليار على مشاريع لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال 3 سنوات.

وقال غيتس: “الضروري لتلك التقنيات المتعلقة بالمناخ هو تقليص النفقات وأن يكون من الممكن توسيع رقعة استخدامها إلى المستوى الضخم”.

وأضاف أنه “سيكون من المستحيل إيصالها إلى تلك الأبعاد إن لم تنتهج الحكومة السياسات الصائبة، وهي ما يأتي ضمن خطة البنية التحتية هذه”.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صادق على خطة البنية التحتية بعد التوصل إلى صفقة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأنها.

ومن المتوقع أن يصادق عليها مجلس النواب ويوقع عليها الرئيس جو بايدن لتدخل حيز التنفيذ.

المصدر: “وول ستريت جورنال”، وكالات