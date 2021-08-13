الولايات المتحدة – ارتفع المؤشران “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ في بورصة “وول ستريت” خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة “والت ديزني” عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع المؤشر “داو جونز” الصناعي عند الفتح بنسبة 0.15 بالمئة إلى 35551.56 نقطة، وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4464.84 نقطة.

فيما نزل المؤشر “ناسداك” المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14825.07 نقطة.

المصدر: رويترز