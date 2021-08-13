“روس نفط” الروسية تحقق أرباحا مليارية في النصف الأول من 2021

“روس نفط” الروسية تحقق أرباحا مليارية في النصف الأول من 2021

روسيا – حققت شركة الطاقة الروسية “روس نفط”، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، في النصف الأول من العام الحاري ربحا صافيا بقيمة 382 مليار روبل (حوالي 5.1 مليار دولار).

وحصلت الشركة على الربح بعد أن كانت قد حققت خسارة بقيمة 113 مليار روبل في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان صدر عن الشركة الروسية.

وجاء تحقيق الأرباح وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS). وارتفعت عائدات شركة “روس نفط” في الفترة المذكورة في التقرير بنسبة 39.6% لتصل إلى 3.9 تريليون روبل.

وفي الربع الثاني من عام 2021، ارتفع صافي ربح “روس نفط” على أساس سنوي بنسبة 56.4% إلى 233 مليار روبل والإيرادات صعدت بنسبة 24.8% لتصل إلى 2.17 تريليون روبل.

المصدر: تاس