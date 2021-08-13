صلاح بين 10 نجوم يتنافسون على جائزة القدم الذهبية أبرزهم ميسي ونيمار.. تعرف على سجل المتوجين بها

صلاح بين 10 نجوم يتنافسون على جائزة القدم الذهبية أبرزهم ميسي ونيمار.. تعرف على سجل المتوجين بها

إيطاليا – كشفت صحيفة “فوتبول إيطاليا” في تقرير لها امس عن قائمة من 10 نجوم مرشحين للفوز بالنسخة الـ19 من جائزة القدم الذهبية، بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

والمرشحون لجائزة القدم الذهبية لعام 2021 حسب الصحيفة الإيطالية هم: ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أغويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، محمد صلاح (ليفربول)، جورجيو كيليني (يوفنتوس) وروميلو لوكاكو (تشيلسي).

ويذكر أنه من قوانين الجائزة أنه يتم ترشيح 10 لاعبين نشطين حاليا من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ثم يتم التصويت من قبل الجمهور في استطلاع عبر الانترنت لاختيار الفائز، ويجب أن يكون عمر كل لاعب 28 عاما على الأقل، كما أن الجائزة لا تعطى للمتوج أكثر من مرة خلال مسيرته.

وتوج بالجائزة العام الماضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

والفائز بجائزة القدم الذهبية يتم وضع آثار دائمة لقدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم في منتزه “بروميناد الأبطال” الشهير في مونتي كارلو على الواجهة البحرية لإمارة موناكو.

وفيما يلي سجل المتوجين بالجائزة في نسخها الـ18 الماضية:

1- عام 2003 الإيطالي روبيرتو باجيو

2- عام 2004 التشيكي بافيل نيدفيد

3- عام 2005 الأوكراني أندريه شيفتشينكو

4- عام 2006 البرازيلي رونالدو

5- عام 2007 الإيطالي أليساندرو ديل بييرو

6- عام 2008 البرازيلي روبيرتو كارلوس

7- عام 2009 البرازيلي رونالدينيو

8- عام 2010 الإيطالي توتي

9- عام 2011 الويلزي ريان غيغز

10- عام 2012 السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

11- عام 2013 الإيفواري ديديه دروغبا

12- عام 2014 الإسباني أندريس إنييستا

13- عام 2015 الكاميروني صامويل إيتو

14- عام 2016 الإيطالي جيانلويجي بوفون

15- عام 2017 الإسباني إيكر كاسياس

16- عام 2018 الأوروغوياني إدينسون كافاني

17- عام 2019 الكرواتي لوكا مودريتش

18- عام 2020 البرتغالي كريستيانو رونالدو

المصدر: football-italia.net