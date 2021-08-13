إنجلترا – حذر أطباء منظمة القلب البريطانية، من أن التعرق المفرط قد يكون علامة لنوبة قلبية وشيكة.

وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن الأطباء ينصحون باستدعاء سيارة الإسعاف عند الشعور بالحمى والتعرق وألم في الصدر. لأن هذه تسمى أعراض “غير معتادة” للنوبة القلبية، لذلك يجب عدم تجاهلها.

ويشير الخبراء، إلى أن هناك علامات كثيرة غير معتادة، تشير إلى وجود مشكلات في القلب، التي تنسب عادة إلى أمراض أخرى، مثل آلام في المعدة أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يشير تورم الكاحل إلى قصور القلب، ويمكن أن تكون آلام الصدر التي تظهر أثناء التمرين من أعراض الذبحة الصدرية.

المصدر: نوفوستي