روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن روسيا تعد ملفا لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036 .

وجاء ذلك خلال لقاء لافروف باللاعبين واللاعبات الروس الذين حصدوا ميداليات أولمبية خلال مشاركتهم الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2020، في مجمع المتحف التاريخي العسكري للحرب الوطنية العظمى “سامبك هايتس”.

وأعلن لافروف أن العديد من المدن الروسية قدمت طلباتها بالفعل، وستكون مدينتا كازان وسان بطرسبورغ من بين المدن المرشحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

في يوليو من هذا العام، قال وزير الرياضة الروسية، أوليغ ماتيتسين، إن روسيا لديها كل المؤهلات لاستضافة أولمبياد 2036.

وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات “طوكيو 2020” برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

المصدر: RT