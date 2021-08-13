روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدعوة العاجلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا ساعدت في بدء مفاوضات عملية حول الوضع في البلاد.

وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: “يطلب الممثلون الأفغان في الوقت الحالي، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. سيكون ذلك مفيدا إذا تم ليس فقط بهدف الجدل والنقاش، بل لكي يسفر الاجتماع عن نتيجة من شأنها أن تساعد في بدء مفاوضات عملية، بدلا من محاولة المناورة”.

وأشار لافروف إلى أن، روسيا تؤيد تسوية سياسية في أفغانستان على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وتأسف لأن حركة طالبان تحاول حل الوضع في البلاد بالقوة. وقال: “نحن نؤيد قيام التسوية الأفغانية بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في البلاد. نحن مع العمليات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي توقفت للأسف في الوقت الراهن”.

المصدر: تاس