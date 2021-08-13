ليبيا – تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم من إلقاء القبض على مشتكى عليه في واقعة اغتصاب قاصر.

مديرية أمن طرابلس وفي بيان لها الخميس قالت: إن الشخص يدعى (ط.ف.ا) مواليد 1994 مشتكى عليه من قبل (ع.م.ج) مواليد 2005 في واقعة اغتصاب، حيث قام الجاني باستدراج الضحية من صالة الألعاب الرياضية الى داخل شقته لإعطائه حصصًا تدريبية خاصة، من ثم أشهر عليه السلاح واعتدى عليه بالضرب وقام باغتصابه.

وذكر بيان المديرية: “العميد منصور الزروق رئيس مركز شرطة أبو سليم ورئيس وحدة التحقيق بالمركز المقدم عبد الرزاق خليفة وجها بضرورة الكشف عن هويه الجاني وضبطه، حيث تمكن تحرى المركز من معرفة هويه الجاني وضبطه، وتم الاستدلال معه وأحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص”.