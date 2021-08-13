ليبيا – اجتمع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض يرافقه المستشار السياسي بالتكتل محمد بوصفيطة، اليوم الجمعة مع ميخائيل بوغدانوف، ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة بمُوسكو.

اللقاء ركز بحسب مكتب إعلام تكتل إحياء ليبيا على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والأزمات الصحية، لا سيما أزمة جائحة كورونا والأزمات الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي.

وأكد النايض وبوغدانوف على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المتزامنة في موعدها 24 ديسمبر 2021، احترامًا لإرادة الشعب الليبي، وخارطة الطريق، ومقررات (برلين 2)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، ومقررات (5+5)، وأهمية التزام الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم بالخصوص.