ألمانيا – من المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى موسكو بزيارة رسمية في 20 أغسطس الجاري، قبل أسابيع من تركها منصبها، وستجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت الرئاسة الروسية، حسب وكالة “تاس”، اليوم الجمعة أن بوتين سوف يستقبل ميركل في الكرملين لبحث “واقع التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأفق تطويره، بالإضافة إلى استعراض طيف من المسائل الدولية والإقليمية الملحة”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن ميركل ستزور موسكو في جمعة الأسبوع القادم ومن المقرر أن تجتمع مع بوتين، وذلك قبل يومين من توجهها إلى كييف حيث سيستقبلها في 22 أغسطس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن هذه القمة ستتطرق إلى “الضمانات الألمانية” إلى كييف في حال بدء تشغيل خط أنابيب “السيل الشمالي-2″، وتطورات الوضع في منطقة دونباس.

ويأتي ذلك ضمن آخر زيارات خارجية رسمية تنفذها ميركل قبل اعتزالها السياسة في سبتمبر القادم.

المصدر: “نوفوستي”