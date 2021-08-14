الأرجنتين – أعلن مشرعون معارضون في الأرجنتين عن سعيهم لعزل رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز من منصبه بسبب “سوء إدارته لأزمة وباء فيروس كورونا”.

ويعتزم البرلمانيون طلب التحقيق مع الرئيس ومحاكمته في خطوة ستكون رمزية على الأرجح، حيث اعترف أصحاب المبادرة بأنهم لن يتمكنوا من حشد الأصوات اللازمة لتحريك هذا الإجراء.

ويتهم المشرعون الرئيس أيضا بانتهاك قواعد الحجر الصحي في البلاد، حيث نظم حفل عيد ميلاد زوجته فابيولا يانيز في يوليو الماضي، غير آبه بقيود الحجر في البلاد.

وقال النائب فالدو فولف أحد النواب الداعين لعزل الرئيس فرنانديز، إن ما ارتكبه هو “جريمة لها طبيعة أخلاقية وإدارية”.

المصدر: رويترز