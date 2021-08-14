البطل الروسي حبيب يفجر مفاجأة بعيدا عن عالم الفنون القتالية (صورة)

البطل الروسي حبيب يفجر مفاجأة بعيدا عن عالم الفنون القتالية (صورة)

روسيا – تعاقد نادي ليغان دينامو الروسي لكرة القدم مع الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر الماضي.

وكشف ليغان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي، عن صفقة التعاقد مع نورمحمدوف عبر موقع “إنستغرام”.

ونشر حساب النادي صورة لحبيب مع رئيس النادي وعلق عليها: “معركة كبيرة تنتظر فريقنا، لذا نحتاج إلى محاربين عظماء”.

وتابع: “نستعد لاستقبال الدوري مع حبيب نورمحمدوف”.

وعند سؤال رئيس النادي حول تفاصيل التعاقد مع حبيب، أجاب:” بالاتفاق المتبادل، نحن لن نعلق على أي شيء الآن حتى 7 سبتمبر (موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية)، سيكون وقتها كل شيء واضحا”.

وقرر نورمحموف البالغ 32 عاما اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جاستين غايتجي في 24 أكتوبر الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير الماضي قال نورمحمدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم وكتب عبر “تويتر” إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه “ينتظر تلقي العروض”.

المصدر: RT+رويترز