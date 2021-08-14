ليبيا – علقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات لها بسماحها بمناقشة مقترحات تقع خارج إطار خارطة الطريق أو تهدف إلى تغيير خارطة الطريق، مؤكدةً على أن دورها يتمثل في جمع الليبين على كلمة سواء وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.

البعثة الأممية أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، هم من وضع خارطة الطريق وأنهم كثيرًا ما يطرحون أفكاراً وحلولاً تحيد عن خارطة الطريق، مبينةً بأن بعض هذه الأفكار يثير التساؤلات حول المبادئ الاساسية لخارطة الطريق بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي وأن خارطة الطريق كانت مغالية في طموحها.

وتابعت البعثة في بيانها :” نذكر باستمرار ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه وكذلك المؤسسات الأخرى ذات الصلة بأن يحترموا، فيما يقدموه من اطروحات وفيما يقدمون على عمله طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.

مشيرةً إلى أن بعض أعضاء الملتقى والمؤسسات الاخرى في كثير من الأحيان ما يتبعون مصالحهم الحزبية والخاصة، ويعكس ما يقومون بعمله الانقسامات التي تميز المجتمع الليبي العريض، ذلك عوضًا عن العمل من أجل التوصل الى حل وسط بما يتماشى مع خارطة الطريق بحسب نص البيان.

وتابعت :” لقد دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرارا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي والمؤسسات الأخرى ذات الصلة للوفاء بتعهداتهم والاستجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق”.

وأضافت :” لقد اكدت البعثة علنا ومرارا وفي العديد من المناسبات بأنه لا ينبغي قبول المقترحات التي لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر”..

وأكدت البعثة على أنها ستواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات، وفي سياق عزمها هذا، مضيفةً بأنها تخطط لعقد وإدارة الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي. وسيكون الاخير وأعضائه هم المسؤولون عن نتائج هذا الاجتماع..

واختمت البعثة بيانها بالقول :” تقع على عاتق ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعضائه مسؤولية العمل وفقًا لأهداف خارطة الطريق التي اقروها، والعمل معا لتحقيق أهدافها، بهدف التوصل إلى حل توافقي، ذلك إذا ما أراد الملتقى أن ينجز المهمة المناطة به”..