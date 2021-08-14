الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات

الجيش اللبناني يبدأ حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات

لبنان – أفاد مراسل RT بأن الجيش اللبناني بدأ اليوم السبت، حملة مداهمات واسعة لمحطات الوقود للكشف عن مخزونها من المحروقات.

يأتي ذلك، بينما سمح مصرف لبنان للشركات المستوردة للمحروقات بتسليم مخزونها على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد.

وقال الجيش اللبناني في بيان عبر صفحته الرسمية على “تويتر” إن “وحدات الجيش ستباشرعمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.

وكان موقع “النشرة” اللبناني، أفاد بأن شبانا من بلدة الصرفند جنوب العاصمة بيروت، قطعوا الأوتوستراد باتجاه جنوب لبنان،​ وصادروا صهريجين محملان بمادة المازوت، كما اقتحم شبان غاضبون إحدى محطات الوقود المقفلة في مدينة صيدا.

وقطع محتجون اليوم السبت عددا من الطرقات بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

المصدر: RT