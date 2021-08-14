الروسي مدفيديف إلى المربع الأخير في دورة تورونتو

الروسي مدفيديف إلى المربع الأخير في دورة تورونتو

كندا – تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة تورنتو الكندية خامسة دورات الماسترز ألف نقطة التنس بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاش، الجمعة.

واحتاج الروسي دانيال مدفيديف إلى شوطين فاصلين “تاي بريك” قبل أن يفوز بواقع 2-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-5) في الربع النهائي للبطولة.

وكانت المجموعة الأولى كارثية للمصنف ثانيا عالميا، إذ ارتكب فيها نصف أخطائه المباشرة الأربعين.

لكن الروسي المصنف الأول في الدورة، استجمع قواه للعودة وحسم المباراة في ساعتين وربع، ليثأر من خسارته بخمس مجموعات أمام المصنف 13 في بطولة ويمبلدون الأخيرة.

وحسم مدفيديف المباراة بإرساله الساحق الـ22 في المباراة.

ورأى وصيف نسخة 2019 أنه رفع وتيرته في المجموعة الحاسمة.

وفي المربع الأخير، يلاقي مدفيديف الأمريكي العملاق جون إيسنر الذي أسقط الفرنسي غايل مونفيس 7-6 (7-5) و6-4 في اللقاء الثالث عشر بينهما.

المصدر: “أ ف ب”