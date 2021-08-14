السعودية – سجلت السعودية أعلى مؤشر في “الاستثمار الجريء” في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 65 في المئة على أساس سنوي.

وحسب تقرير عن منصة “ماجنت” المتخصصة في توفير البيانات حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجريئة في مختلف الأسواق الناشئة، تلقت الشركات الناشئة السعودية استثمارات جريئة بقيمة 630 مليون ريال في النصف الأول من 2021 وهو ما يعادل 94 في المئة من قيمة الاستثمار الجريء في المملكة خلال 2020 الذي بلغت قيمته نحو 667.5 مليون ريال.

وحسب صحيفة “الوطن” السعودية سجلت منظومة “الاستثمار الجريء” في السعودية قفزات متتالية وصلت مستويات قياسية في 2020.

وخلال أول سبعة أشهر من العام الجاري أنجزت 148 صفقة جريئة بلغت حصة الشركات الناشئة في السعودية منها 90 مليون ريال.

ويعرف “الاستثمار الجريء” أو رأس المال الجريء، بأنه أحد أنواع الملكية الخاصة الذي يقبل الدخول في المشاريع الناشئة أو التي لم تصل بعد لمرحلة النضوج.

المصدر: “الوطن” السعودية