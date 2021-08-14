مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر:”عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية”.

وتابع “دي فكرة تانية خالص لإدارة قدراتنا ومواردنا والدولة مش هتدفع قرش، وأتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها في البورصة أصول الشركة تتجاوز 3 و 4 تريليون جنيه، والكلام دا ينطبق على العلمين ومدن أخرى”.

وأضاف السيسي “نطمئن الناس والدولة مش بتتفرج وتنظم سيطرتها وضبط حقوق الناس، وكل الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة كاملة التشطيب”.

وشدد على أن “الدولة تعمل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة، وموازنة الدولة لم تمس ولم تقدم لها “قرش”، مستطردا “شركة العاصمة خلال سنتين، ممكن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك، حد كان يحلم بكدا، يبقى معانا 100 مليار جنيه على جنب ويبقى معنا 2 و 3 تريليون أصول على الأرض، دا إطار الدولة عملته لإعادة بناء وصياغة إمكانياتها، إحنا ماسكين كل حاجة كدا”.

المصدر: اليوم السابع