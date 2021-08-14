ليبيا – قال وزير التعليم السابق عبد الكبير الفاخري إن ملتقى الحوار ليس له أي سلطة على أرض الواقع، وأعضاءه ينتمون إلى تيارات مختلفة، وبعضهم له أجنحة عسكرية من المليشيات يتحاربون فيما بينهم، ولذلك يمتلكون القدرة على تأزيم الوضع الأمني، لا الوصول إلى الاستقرار.

الفاخري وفي تصريح لموقع “الرؤية”، لفت إلى أن الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد لا تنبئ بإمكانية إجراء انتخابات قريبًا.

وأشار إلى أن مجلس النواب انعقد قبل أسبوع، لمدة يومين كاملين لمناقشة مادة واحدة من مواد قانون الانتخابات المكون من 60 مادة، وهو ما يؤكد الاضطراب الحاصل في البرلمان.