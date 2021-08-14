بايرن ميونخ ينجو من مصيدة مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من “البوندسليغا”

بايرن ميونخ ينجو من مصيدة مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من “البوندسليغا”

ألمانيا – نجا بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم التسعة الماضية من الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ بعد تعادلهما 1-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بافتتاح “البوندسليغا”.

وافتتح مونشغلادباخ باب التسجيل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق نجمه الفرنسي الحسن بليا، وأدرك بايرن ميونخ التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عن طريق نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني كان أصحاب الأرض الأقرب إلى هز شباك الفريق البافاري ولكن شباك مانويل نوير بقيت صامدة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليحصد الفريقان نقطة لكل منهما في بداية الموسم.

المصدر: RT