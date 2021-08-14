العراق – كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن وجود معلومات لدى السفارة التركية في بغداد بشأن احتمالية تعرضها لاستهداف من قبل بعض الجماعات المناهضة لها.

وقال المصدر، إن “السفارة أرسلت برقية عاجلة إلى السلطات العراقية تطلب فيها تعزيز الإجراءات الأمنية حولها لمنع أي استهداف أو هجوم قد يطالها”.

وأضاف، أن “المسؤولين في السفارة يتحدثون عن امتلاكهم معلومات بوجود محاولات من قبل جماعات لم يسمها- لاستهدافها”.

وتقع السفارة التركية في بغداد، داخل المنطقة الخضراء الحكومية، حيث مقار حكومية ودولية.

وقبل يومين أفاد مراسل RT في العراق، بسقوط صواريخ قرب قاعدة (زليكان) العسكرية التركية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

المصدر: RT