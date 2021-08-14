ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم ان الموقف الأميركي واضح لا لبس فيه وينص على انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها ( ديسمبر 2021 ) وفق ما يقرره الليبيون دون تدخل خارجي أو ضغوط محلية .

جاء ذلك بعد لقاء في القاهرة بين دغيم والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي.

و أضاف دغيم : ” بعد أن أكد سعادة السفير على الموقف الأمريكي الثابت قمت من جانبي تحديد الصعوبات التي نواجها بالخصوص والخطة البديلة في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية المرحلة التمهيدية والتي تنتهي أغسطس 2022 ” .

وتعتمد الخطة التي يقترحها دغيم في حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 24.12.2021 على تسوية جديدة حقيقية وخارطة طريق مكملة وحكومة ائتلافية ضمن آجال المرحلة التمهيدية المحددة بخارطة الطريق نصا أي في أغسطس 2022 .

وكان دغيم وهو عضو في ملتقى الحوار ومقرب من رئيس الحكومة الحالية قد وجه انتقادات لاذعة لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح متهمًا اياه بتنفيذ ” أجندة أجنبية ” .

المرصد – متابعات