روسيا – أعلنت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية “روسستات” أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه “من حيث النمو الاقتصادي، تفوقت روسيا على الولايات المتحدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في أبريل ويونيو هناك بنسبة 6.5%”.

وأوضحت، أنها “استخدمت في الحسابات مؤشرات إحصائية لمختلف الصناعات، وبمجملها، كانت هناك زيادة ملحوظة”.

وتابعت: “زادت مؤشرات قطاع نقل الركاب بنسبة 250%، ونما قطاع إمداد المياه والصرف الصحي وتدوير النفايات بنسبة 30%، فيما زادت مبيعات التجزئة بنحو الربع بنسبة 23.5%، أما مبيعات الجملة فزادت 19.8%”.

وأوضحت أنه “في الربع السابق كان الناتج المحلي الإجمالي يتراجع، وهو ما لوحظ بشكل عام منذ بداية الوباء، ومقارنة بمؤشرات الربع الثاني من عام 2019، ارتفع مؤشر الاقتصاد الحقيقي في روسيا بنسبة 1.7%”.

من جهتها، أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة نهاية يوليو الماضي أن “الاقتصاد الروسي عاد إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الرابع من 2019″، وأن “الدخل الحقيقي للسكان استمر في التعافي واقترب من مستواه في الربع المذكور”.

المصدر: “لينتا.رو”