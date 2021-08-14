ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن مؤشر الوضع الوبائي أصبح ينخفض تدريجياً بمستوى بسيط حيث أصبحت الحالات اليومية التي تسجل في حدود 2700 حالة وأحيانا أقل من ذلك والوفيات في متوسطها 30 حالة في اليوم.

سميو اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد أن هناك هبوط في المؤشر ونقص في الحالات مع أن هناك ازدحام على مراكز العزل نتيجة تراكمات الأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن هناك احتمالية أن يكون سبب النقص التدريجي هو المناعة المجتمعية من خلال عدد المطعمين في ليبيا أو المصابين وبالتدريج يؤدي مع زيادة عدد المطعمين والاصابات لمناعة مجتمعية تصل لـ 70% على الأقل حيث يقف سريان الفيروس ما لم تدخل متحورات جديدة.

وأعرب عن تمنياته بالتزام المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية حتى اكتمال حملات التطعيم لتجنب وصول الموجة للجنوب الشرقي وشرق ليبيا، مؤكداً ضرورة الاستعداد في هذه المناطق وغيرها من ناحية أقسام العزل والأكسجين وكل ما يتعلق بالأطقم الطبية لمكافحة الفيروس.

وأضاف:” نأمل تناقصها في الأسابيع المقبلة ومن المواطنين نأمل منهم الالتزام وأخذ الاحترازات ومع تسريع وتيرة التطعيمات خاصة بعد وصول 2 مليون و2600 جرعة من سينوفارم الصيني التي ستستخدم كجرعة اولى على الأقل في الأسابيع القليلة القادمة ونأمل وصول جرعات وكميات من مطاعيم أخرى. وصل 116 ألف جرعة من مطعوم استرازنيكا الذي سيستخدم كجرعة الثانية للذين سبق لهم اخذ المطعوم، ونحن نتوقع من مبادرة كوفاكس وصول مئات الآلاف من مطعوم فايزر وسينوفارم”.

أما بشأن كيفية توزيع المطاعيم أوضح أنه في البداية كانت كميات اللقاح تأتي قليلة جداً مقارنة بعدد سكان ليبيا ودائما يكون العدد قليل وإذا توفر فإنه يتوفر لأيام وأسابيع فقط ومن ثم ينتهي لكن مع بدء وصول كميات كالكمية الأخيرة التي وصلت قبل العيد بـ 500 ألف جرعة من سبوتنيك الروسي ومن ثم وصل 2 مليون من لقاح سينوفارم الصيني الذي تم الإفراج عليه الأربعاء الماضي من قبل هيئة الرقابة، سيتم توزيعه على كل مناطق ليبيا مع مراعاة النسبة والتناسب في عدد سكان المناطق والمدن المختلفة.

وتابع: “اللقاح الروسي سبوتنيك وصل منه 900 ألف جرعة وقبل دخول المطعوم الصيني سينوفارم يعتبر هو أكبر عدد من أنواع المطاعيم التي وصلت لليبيا حيث أعطي كجرعة اولى وعندما وصل لليبيا تم الاتصال بالشركة المصنعة مطالبين بالجرعة الثانية للبدء بها بعد ثلاث أسابيع كما أشارت الشركة بالاستشارات الطبية المرفقة إلا أنهم أخبرونا أن المناعة التي يعطيها سبوتنيك الجرعة الأولى عالية جداً ولن يكون هناك حاجة لإعطاء جرعة ثانية ولكن مع ذلك عندما تصل الجرعة الثانية سنعلن عنها لتوزيعها وتلقيها”.

سميو بيّن أن الـ 10 آلاف جرعة التي وصلت للقاح سبوتنيك الجرعة الثانية تم الاتفاق على منحها لخط الدفاع الأول الذين هم في مواجهة فيروس كورونا وأعلى اختصاص من أي جهة أخرى والذين يعملون بمراكز العزل.