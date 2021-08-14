مصر – قام الفريق تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوهين سفير واشنطن في مصر، بزيارة إلى قاعدة “برنيس” البحرية المصرية.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية في بيان إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية استقبل الفريق تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوهين سفير واشنطن في مصر، لمشاهدة قاعدة “برنيس” البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحري المصري والوحدات البحرية للدول الصديقة خلال زيارة الطراد الأمريكي “USS Monterey” إلى قاعدة “برنيس” البحرية، وهو أول نشاط بحري يتم تنفيذه بالقاعدة.

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكي “USS Monterey” من طراز “Ticonderoga” أحد أقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية.

وأشاد قائد القوات البحرية الأمريكية بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافي على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحري فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية.

المصدر: RT