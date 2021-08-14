طوكيو – تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع فيديو نشره العداء الجامايكي هانسل بارتشمينت الحائز على الميدالية الذهبية في سباق 110 م حواجز ضمن الأولمبياد الذي استضافته طوكيو مؤخرا.

ويظهر بارتشمينت في الفيديو وهو يلتقي مع فتاة متطوعة (25 عاما) في الأولمبياد تدعى تيانا ستويكوفيتش ليرد لها جميلا أسهم في تتويجه بالميدالية الذهبية.

وقال البطل الأولمبي الجامايكي أنه ضل الطريق إلى الملعب الذي تقام فيه منافسات ألعاب القوى عندما كان يتجه للمشاركة في التصفيات نصف النهائية لسباق 110 م حواجز، حيث صعد في الحافلة الخطأ والتي سارت به باتجاه المجمع المائي، وعندما اكتشف خطأه كانت العودة بحافلة ثانية فيها نوع من المخاطرة من ناحية الوقت.

وطلب بارتشمينت المال من المتطوعة ستويكوفيتش لكي يطلب سيارة أجرة (تكسي) تقله بشكل مباشر وبسرعة إلى ملعب منافساته قبل أن تبدأ، ولبت طلبه الفتاة بكل رحابة صدر.

ووصل بارتشمينت في الوقت المطلوب وقام بالإحماء وشارك في نصف النهائي محققا المركز الثاني، ليضمن تأهله إلى النهائي.

وفي النهائي في اليوم التالي حقق البطل الجامايكي مفاجأة مدوية بإحرازه المركز الأول (13.04 دقيقة) متقدما على الأمريكي غرانت هولوي الذي اكتفى بالميدالية الفضية (13.10 د).

وفي لفتة رائعة بعد إحرازه الميدالية الذهبية، بحث بارتشمينت عن المتطوعة التي ساعدته وعندما وجدها شكرها كثيرا وأعاد لها المبلغ المالي الذي اقترضه منها وأهداها قميص الفريق الجامايكي وقال لها بأن لولاها كان من الممكن أن يخرج خاوي اليدين من الأولمبياد.

ومع نشر بارتشمينت عبر حسابه في “تويتر” فيديو لقصته مع ستويكوفيتش، انشهرت الفتاة على نطاق واسع وأصبحت حديث الوكالات العالمية بمساعدتها للبطل.

يذكر أن ذهبية بارتشمينت هي واحدة من أصل 4 ميداليات ذهبية أحرزتها جامايكا في أولمبياد طوكيو، بالإضافة لفضية واحدة و4 برونزيات.

المصدر: eurosport.ru