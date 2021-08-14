ليبيا – تعتزم الجهات المعنية بوزارة الصحة المالطية إرسال أربعين ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19” في أقرب الأوقات بالإضافة إلى عدد غير محدد من مجموعات الاختيبار.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية ” وال” ذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” الجمعة أنه سيتم إرسال الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة ، وذلك بعد تبرع بأدوات اختبار مماثلة، لتونس الأسبوع الماضي ، بحسب مصادر قريبة من وزارة الصحة المالطية .

وقالة الصحيفة إنه خلال زيارة لليبيا في شهر أبريل الماضي ، تعهد رئيس الوزراء روبرت أبيلا بمساعدة البلاد الجارة على العودة إلى الحياة الطبيعية وأن ذلك التعهد جاء في سياق استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين ، وإعادة فتح سفارة مالطا في طرابلس ، وإنشاء قنصلية في بنغازي.