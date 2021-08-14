مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بخماسية في الجولة الافتتاحية من “البريميرليغ”

مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بخماسية في الجولة الافتتاحية من “البريميرليغ”

إنجلترا – حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على حساب ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق في المباراة بشكل كبير نجم اليونايتد، الفرنسي بول بوغبا بصناعته لأربعة أهداف من أهداف فريقه الخمسة ليصبح أول لاعب في تاريخ “الشياطين الحمر” يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة ضمن “البريميرليغ”.

كما تألق في صفوف اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز بتسجيله لثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 و54 و60، فيما تكفل بالهدفين الآخرين ماسون غرينوود والبرازيلي فريد في الدقيقتين 52 و68.

في المقابل، سجل هدف ليدز اليتيم لاعبه لوك إيلينغ في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وأصبح فيرنانديز أول لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يسجل 3 أهداف في المباراة الافتتاحية في الدوري في تاريخ النادي العريق.

المصدر: RT