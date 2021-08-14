مشوار التونسية جابر يتوقف في ربع نهائي مونتريال

مشوار التونسية جابر يتوقف في ربع نهائي مونتريال

كندا – توقف مشوار التونسية أنس جابر المصنفة 13 في الدور ربع النهائي من دورة مونتريال الكندية، إحدى دورات الألف في التنس، بخسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا 1-6 و7-6 (7-4) و6-0.

وقبل توديعها من ربع النهائي، حققت جابر نتيجة طيبة في الدور الثالث، بتغلبها على الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة ثانية بثلاث مجموعات.

وتغلبت بيغولا أيضا على جابر في مواجهتهما الأولى في طريقها إلى لقبها الأول في دورة كيبيك 2018.

وكانت جابر في طريقها إلى حسم المباراة عندما كان الإرسال بحوزتها والنتيجة 5-4 في المجموعة الثانية، قبل أن تحقق بيغولا عودة رائعة وتحسم المباراة في 88 دقيقة.

وتلتقي بيغولا في المربع الأخير مع الإيطالية كاميلا جورجي الفائزة على الأمريكية الشابة كوكو غوف المصنفة خامسة عشرة 6-4 و7-6 (7-2).

المصدر: “أ ف ب”