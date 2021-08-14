ليبيا – حيت المفوضية العليا للإنتخابات أمس الخميس جهود الشباب في المشاركة ببرامج التوعية الانتخابية، من خلال الحملات العامة بالميادين ومنصات التواصل الاجتماعي.

المفوضية ثمنت عبر مكتبها الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للشباب مشاركتهم في التسجيل بسجل الناخبين الذي شهد ارتفاعًا لافتًا وصل إلى ما يزيد على 22% من عدد المسجلين.

ودعت الشباب إلى اغتنام الفرصة بالتسجيل لوضع بصمتهم في سجل البناء والاستقرار، وذلك مع تسارع وتيرة العد التنازلي لانتهاء موعد التسجيل الذي سيكون يوم 17 أغسطس.

وأضافت: ” تحتفل ليبيا، وأسوة بدول العالم باليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، لكونهم شركاء أساسيين في الجهود الرامية إلى السلم والاستقرار، وبهذه المناسبة تتقدم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأجمل التهاني إلى كافة الشباب في ليبيا”.

المفوضية أكدت أنها تشد على أيدي الشباب من أجل المشاركة الفاعلة في بناء الوطن التي تبدأ من المشاركة في صنع المستقبل السياسي كناخبين ومرشحين ومتطوعين للارتقاء بالعملية الانتخابية إلى أعلى مستوياتها.