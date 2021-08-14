ليبيا – يزور وفد من اتحاد الصناعات المصرية ليبيا اليوم السبت للتعرف على احتياجات السوق الليبية، وعقد لقاءات ومباحثات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.

المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد قال في تصريحات نقلها موقع ” المصري اليوم” إن المشروعات الاستثمارية متعددة ولا تقتصر فقط على عمليات إعادة الإعمار، لكنها تتضمن المشروعات الاستثمارية في القطاع الغذائى والصناعات الوسيطة .

وأضاف أن اتحاد الصناعات على استعداد تام للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا في ضوء مذكرات التعاون المشترك الموقعة بين مصر وليبيا، وكذلك في ظل الخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية والليبية في المشروعات السابقة التي تم التعاون في تنفيذها، خصوصًا أن هناك العديد من الشركات المصرية الليبية ذات الاستثمار المشترك .