الكويت – ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة الكويت، بنسبة 54 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2021، في مؤشر على التحسن من تداعيات جائحة “كورونا”.

وبحسب مسح للأناضول استند إلى إفصاحات 11 بنكا مُدرجا بالبورصة الكويتية، ارتفع صافي أرباح البنوك إلى 475.37 مليون دينار (1.58 مليار دولار) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران 2021.

كانت أرباح البنوك الكويتية المدرجة بلغت 309.4 ملايين دينار (1.03 مليار دولار) بالنصف الأول 2020.

ووفق المسح فإن النتائج المالية للبنوك الكويتية، تحسنت بفضل نمو الإيرادات التشغيلية وانخفاض قيم المخصصات، التي رصدت خلال نفس الفترة من العام الماضي، للتصدي لتداعيات “كورونا”.

واستحوذ بنك الكويت الوطني (أكبر بنك بالبلاد) على نسبة 33.8 بالمئة من إجمالي الأرباح المحققة للقطاع خلال فترة النصف الأول.

وارتفعت أرباح الكويت الوطني النصفية بنسبة 44.7 بالمئة إلى 160.76 مليون دينار (535.84 مليون دولار).

وحل بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالمركز الثاني بأرباح 102.2 مليون دينار (340.65 مليون دولار) بنسبة ارتفاع 79 بالمئة.

وجاء بنك الأهلي المتحد البحريني (مدرج ببورصتي البحرين والكويت) بالمرتبة الثالثة من حيث الأرباح بقيمة 89.91 مليون دينار (299.69 مليون دولار) بنسبة تراجع 0.5 بالمئة.

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، 11 منها كويتي إضافة إلى 12 مصرفاً مشتركاً وأجنبياً.

ويبلغ عدد قطاعات البورصة الكويتية 11 قطاعا، تتصدرها الخدمات المالية بـ 43 شركة، تليها العقارات بـ 38 شركة، ثم الصناعة بـ 29 شركة.

وبورصة الكويت، تعتبر رابع أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية بعد السعودية وقطر والإمارات.

الأناضول