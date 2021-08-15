أبوظبي – ارتفعت بورصات دول الخليج بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، في وقت سجلت السعودية أعلى إغلاق يومي منذ يناير/كانون 2008، بينما سجلت أبوظبي مستوى قياسيا جديدا.

وارتفعت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع نمو مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.25 بالمئة إلى 11351.63 نقطة، عند أعلى مستوى منذ يناير 2008.

وجاء ارتفاع السوق السعودية وسط ارتفاع 11 قطاعا بصدارة قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 2.56 بالمئة، ثم المرافق العامة 2.03 بالمئة، والخدمات الاستهلاكية بـ1.84 بالمئة.

وزادت بورصة دبي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 2815.96 نقطة، وتصدر سهم “السلام القابضة” الارتفاعات بنسبة 12.98 بالمئة، ثم “الإمارات للمرطبات” بـ 11.45 بالمئة، و”أمانات القابضة” 4.45 بالمئة.

وارتفعت بورصة أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7601.64 نقطة عند مستوى قياسي جديد، وجاء ارتفاع المؤشر بدعم زيادة سهم “ميثاق” بنسبة 1.55 بالمئة، فيما زاد سهم “دانة غاز” بـ1.58 بالمئة.

وسجلت بورصة مسقط ارتفاعا بنسبة 0.43 بالمئة إلى 4019.42 نقطة، وجاءت أسهم “الوطنية للألمنيوم” الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.41 بالمئة، ثم “ظفار لتوليد الكهرباء” بـ 3.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.12 بالمئة إلى 10933.06 نقطة، وتصدر سهم “استثمار القابضة” الارتفاعات بنسبة 5.05 بالمئة، أما بنك قطر الوطني -أكبر شركة مدرجة بالسوق- فسجل انخفاضا بنسبة 0.21 بالمئة.

وصعدت بورصة الكويت بعد زيادة مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.16 بالمئة إلى 7219.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.13 بالمئة إلى 6621.48 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1636.43 نقطة، وتصدر الارتفاعات سهم “عقارات السيف” بنسبة 5.42 بالمئة، و”فنادق الخليج” بـ2.31 بالمئة، و”المؤسسة العربية” بـ1.95 بالمئة.

الأناضول