ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي أمس السبت إن التحشيدات المليشياوية التي تشهدها العاصمة طرابلس مقدمة لمعركة كبرى جديدة للسيطرة على الغرب الليبي.

التكبالي، أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن التحركات والتحشيدات التي تشهدها العاصمة ليست كسابقاتها، وتنبئ بسخونة المعركة القادمة، فهي تحالف للسيطرة على الغرب الليبي كله.

ولفت إلى أن هدف هذه التحشيدات القضاء على كل مليشيات طرابلس، ومن ضمنها المليشيات المنضوية ضمن جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، والذي يقوده المليشاوي عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، والمليشيات التي يحركها قائد مليشيا ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري وغيرها.

كما بيّن أن دور رئيسي ستلعبه مليشيات مصراته في هذه المعركة.