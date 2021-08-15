مصر – علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه، للتداول بالأسواق.

ونفى المركز ما يتردد في هذا الصدد، واصفا إياه بأنه “شائعات”.

وأعلن المركز، في بيان، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أن لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كل العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

المصدر: صحيفة “الوطن” المصرية