ليبيا – قال المهندس أحمد الديب الذي يعمل في مشروع النهر الصناعي إن خط الأنابيب الممتد من الصحراء الليبية إلى مدن الساحل الغربي يتعرض بصورة دائمة إلى اعتداءات متكررة، على آبار المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي، الذي يغذي أغلب مدن البلاد بالمياه الصالحة للشرب.

الديب وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت، أشار إلى أن المشاكل الفنية التي ظهرت على أنابيب المياه، ليست جديدة العهد، بل سبق أن حدثت عدة مرات قبل عام 2011.

وأكد الديب أن الاعتداءات تشكل مشكلة جديدة، نتيجة الأوضاع الأمنية المنهارة في جنوب غرب ليبيا، وفشل وزارة الداخلية في تأمين المواقع.