العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن “قيم المواطنة الحقة هي الحماية الصادقة لجميع الطوائف والقوميات”، داعيا المهاجرين من المسيحيين وبقية الأطياف العراقية للعودة إلى البلاد.

وقال مكتب الكاظمي إن “رئيس الوزراء استقبل وفد مطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، برئاسة غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، والذي ضم عددا من المطارنة من مختلف محافظات العراق، ودول الجوار، وأوروبا، وأمريكا”.

وأشار الكاظمي خلال اللقاء إلى “أهمية عمل رجال الدين والقيادات الاجتماعية في حفظ سمة التنوع في المجتمع العراقي، التي تعد ثروة وعنصر إغناء، وأحد ملامح الامتداد الحضاري الرافديني”.

وشدد على أن “الوجود المسيحي في العراق، هو واحد من أهم ركائز هذا التنوع العميق، الذي يسهم اليوم في حماية النظام الديمقراطي، ويقدم الحلول للخلافات السياسية”، مبينا أن “قيم المواطنة العراقية الحقة، هي الحماية الصادقة لجميع الطوائف والقوميات، تحت خيمة الهوية العراقية الجامعة”.

المصدر: “رئاسة الوزراء – المكتب الإعلامي”