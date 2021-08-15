ليبيا – أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا حول ممارسات لا إنسانية بحق مئات السوريين من المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بسجون طرابلس.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وجوب توجيه اللوم للقائمين على هذه السجون، مع أهمية التدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات التي تهدد كرامة الإنسان. مؤكدًا أن الأشهر الـ4 الماضية شهدت اعتقال خفر السواحل الليبيين نحو 800 شاب سوري من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف البيان: إن هؤلاء تم اقتيادهم إلى 4 معتقلات في طرابلس، فيما أفاد أقاربهم إنهم يعيشون في ظروف إنسانية سيئة للغاية ويتعرضون لانتهاكات معقدة تمس سلامتهم وكرامتهم؛ إذ تم إيداعهم في مراكز احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية.

ووفقًا للبيان، فإن حكومة الوحدة الوطنية هي المسؤولة عن سلامة هؤلاء، في وقت أظهرت فيه شهادات وصور نشرها معتقلون سابقون على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضهم لمعاملة مهينة وللضرب بأنابيب بلاستيكية، ولم يتم تزويدهم بالطعام المناسب أو مياه الشرب.

وتابع البيان: إن القائمين على مراكز الاحتجاز يجبرون على دفع ما يصل إلى ألف دولار في مقابل الإفراج عنهم من خلال سماسرة يتلقون هذه المبالغ في الاتفاقات المبرمة بينهم وبين مديري السجون والمعتقلات ممن ينتهجون سياسة الإهمال الطبي مع المعتقلين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة؛ إذ لا يقدم لهم العلاج اللازم.

البيان أشار إلى أن هذا قاد لوفاة محتجز سوري واحد على الأقل وتدهور صحة العديد من الأشخاص الآخرين، ما يعني أن حكومة الوحدة الزطنية هي المسؤولة عن تطبيق القواعد المحلية والدولية ذات الصلة في التعامل مع المعتقلين والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وأضاف البيان: إن الحكومة في ليبيا ملزمة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وعليها فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين غير الشرعيين من السوريين، ووضع حد لجميع الممارسات التعسفية وغير القانونية ضدهم.

وتابع البيان: إن هذه الحكومة ملزمة أيضًا بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات الشنيعة بحق هؤلاء، وعلى البعثة الأممية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز لمراجعة ظروف الاحتجاز وتقديم تقارير شاملة إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لحمايتهم.

ترجمة المرصد – خاص