ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الإخوان وبتحالف مع بعض الميليشيات المتطرفة المؤتمرة بأوامر من تركيا لا تريد تنظيم الانتخابات، لأنها تخشى من الخسارة والخروج من المشهد وفقدان امتيازاتها في نهب خزينة الدولة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد، رأى أن تلك التخوفات تفسر هجوم الإعلام الإخواني المدعوم والممول خارجيًا، على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة والتي تمثل الجيش الوطني، شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وأشار إلى أنه من مهام اللجنة العسكرية “5+5” المشتركة، الموكلة إليها بموجب مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني واتفاق جنيف معالجة القضايا الأكثر تعقيدًا في الأزمة الليبية، وهي وجود السلاح في يد الميليشيات ووجود المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية التركية.

المرعاش حذر من أن أي خلل في أعمال هذه اللجنة سينعكس سلبًا على كل التسوية السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.