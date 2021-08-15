انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان وأنباء عن مصرع 20 شخصا على الأقل

انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان وأنباء عن مصرع 20 شخصا على الأقل

لبنان – أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للانفجار وعدد من الجثث المحترقة، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأفاد موقع lebanon 24 بأن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة وأضاف أنه تم انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار الصهريج بمنطقة عكار في شمال لبنان، و إن سبعة أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

ودعت كل من مستشفى “معن يوسف” ومستشفى “رحال” في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية