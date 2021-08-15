السعودية – تباطأ نمو التضخم في السعودية على نحو حاد خلال يوليو/تموز الماضي، إلى 0.4 بالمئة على أساس سنوي، مع تلاشي أثر زيادة إحدى الضرائب، كانت الحكومة فرضتها في يوليو 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، الأحد، إن التضخم السنوي خلال يوليو الماضي، تراجع من 6.2 بالمئة في يونيو/حزيران 2021.

وذكرت الهيئة أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة كانت أقرتها في يوليو 2020، من 5 إلى 15 بالمئة، تلاشى خلال الشهر الماضي، “ولن يؤثر على التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد الآن”.

يعود ارتفاع التضخم السنوي خلال الشهور الماضية، إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 7.8 بالمئة وأسعار الأغذية والمشروبات 1.2 بالمئة، والتبغ 1.2 بالمئة.

في المقابل، سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 7.8 بالمئة متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي، كما انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.6 بالمئة.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابلُ سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

وتم اختيار السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.