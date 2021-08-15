تركيا – حققت صادرات تركيا من الخضروات والفواكه الطازجة، زيادة بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري البحر المتوسط في تركيا، فإن عائدات صادرات القطاع المذكور، بلغت مليار و638 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يوليو/ تموز 2021.

واستحوذت روسيا على 32 بالمئة من إجمالي صادرات الخضروات والفواكه الطازجة التركية، بقيمة بلغت 526 مليون و818 ألف دولار.

وحلت ألمانيا في المركز الثاني بين الدول الأكثر استيراداً للخضروات والفواكه الطازجة التركية، بواقع 186 مليون و496 ألف دولار، تلتها رومانيا بـ 141 مليون و120 ألف دولار.

وفي حديثه للأناضول، قال نجدت سين، رئيس اتحاد مصدري الخضروات والفواكه الطازجة في منطقة البحر المتوسط، إنهم يرغبون في تنويع الأسواق التي يصدرون إليها، دون التبعية لسوق معين.

وأضاف أنهم يواصلون المباحثات حالياً لبدء التصدير إلى الصين.

الأناضول