ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره “معهد الدراسات الأمنية” الإفريقي الضوء على الجمود الذي تمر به العملية السياسية بعد تحقيق بعض التقدم في الآونة الأخيرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التقدم المحرز في الملف الليبي جعل الليبيين مفرطين في التفاؤل بتحقيق مزيد من النجاحات، إلا أن الواقع وفقًا للخبيرة في الشؤون الليبية “سيلفيا كولومبو” يشير إلى أن الجمود هو السائد منذ أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وحكومته اليمين الدستورية.

وبين التقرير أن بعض العقبات التي قد تقود إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل تتمثل في عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية لإجرائها، فضلًا عن عدم تحقق شرط انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتابع التقرير: إن هذا الوجود العسكري الأجنبي يعيق الجهود المبذولة لتوحيد القوات العسكرية. فيما رأى تيم إيتون المتخصص في شؤون ليبيا في معهد تشاتام هاوس أن المشكلة الرئيسة تبقى الترتيبات المتوقفة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

ووفقًا لكولومبو وإيتون، فإن انتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل قد تكون مزعزعة للاستقرار في حال عدم اتخاذ تدابير لضمان أن يكون التصويت حرًا وعادلًا، مبينين أن المجتمع الدولي لم يلقِ بثقل كافٍ وراء المفاوضات من أجل استحقاقات انتخابية قابلة للحياة.

ترجمة المرصد – خاص