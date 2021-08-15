إسبانيا – أفادت صحيفة موندو ديورتيفو بأن ريال مدريد ينوي مغادرة الليغا والانضمام لاحد الدوريات الخمس الكبرى .

وأن ريال مدريد كان قد درس الأمر منذ أسابيع حيث أن رؤساء النادي لديهم حجج قوية للغاية بمغادرة الليغا وينوي النادي الملكي الانضمام للبريمرليغ..

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك النادي الملكي كان “ردّ فعل متوقعا نظرًا إلى سجل النادي في المعارضة بصورة مباشرة وإقامة دعاوى قضائية ضد أي مشروع إستراتيجي من شأنه تعزيز المنافسة وتطوير أنديتها. هناك 51 إجراء قضائيا متراكما اتخذها ريال مدريد ضد الليغا التي فازت بمعظمها”.

وكالات