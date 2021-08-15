تونس – انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الربع الثاني 2021، بنسبة 2 بالمئة على أساس فصلي، مقارنة انكماش بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) في بيان صادر، الأحد، إن الانكماش جاء نتيجة تراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 35.2 بالمئة، والنقل 20.9 بالمئة، والبناء 17.1 بالمئة.

وتعاني تونس حاليا أزمة سياسية، بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وسط تأثيرات لافتة على الاقتصاد المحلي.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال الربع الثاني الماضي بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى أساس سنوي، نما قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 53 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 56.7 بالمئة والصناعات الكيميائية 4.7 بالمئة.

وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا بـ 9.2 بالمئة في 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بـ 3.8 بالمئة في 2021.

كما أظهرت بيانات المعهد، شبه استقرار في نسبة البطالة في الربع الثاني الماضي عند مستوى 17.9 بالمئة مقارنة مه 17.8 بالمئة في الربع الأول.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 746.4 ألفا في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 742.8 ألفا في الربع الأول لنفس العام.

الأناضول